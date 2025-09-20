Urheilu
”Taisteltiin ihan viimeiseen mahdollisuuteen asti”, Iiro Haimi arvioi kautta ja finaalisarjaa
Vaikka lopputulos ei ollut mieleinen, Iiro Haimin mieleen jäi positiivisena joukkueen taisteluasenne.
Kolmatta peräkkäistä mestaruutta ei juhlittu tänä vuonna Hiukassa, kun tamperelainen Manse PP vei miesten Superpesiksen finaalisarjan nimiinsä puhtaasti 3–0-voitoin.
Sotkamon Jymyn valmentajan ja pelinjohtajan Iiro Haimin mukaan tulos ei jätä seliteltävää.
– Lopputulosta pitää aina kunnioittaa, Haimi