Kunnan edustajien lisäksi Taiteiden yötä olivat suunnittelemassa kuvataiteen opettaja Marika Nilosaari (vas.) ja järjestävien yhdistysten edustajat Jaana Tanskanen, Reija Heikkinen, Liinu Kauppinen, Maija Suutari ja Mirja-Maija Hakolampi. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Taiteiden yö tekee paluun Sotkamoon: Yhteisötaidetta, satuja aikuisille ja mahdollisuus päästä eroon ylimääräisistä kausivaloista

Edellisestä taiteiden yöstä Sotkamossa on kulunut niin pitkä aika, etteivät järjestäjät edes muistaneet tarkkaa vuosilukua.

Kainuun Sanomat

Taiteiden yö valtaa lauantaina 6. syyskuuta Sotkamon uuden ja vanhan kirjaston ja levittäytyy myös aikuisille suunnatun satutuokion myötä Messi-ravintolaan.

Lauantaina kello kolmesta iltapäivällä puolille öin jatkuvassa tapahtumassa korostuu yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Ohjelmassa on esimerki

