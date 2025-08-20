Kulttuuri
Taiteiden yö tekee paluun Sotkamoon: Yhteisötaidetta, satuja aikuisille ja mahdollisuus päästä eroon ylimääräisistä kausivaloista
Edellisestä taiteiden yöstä Sotkamossa on kulunut niin pitkä aika, etteivät järjestäjät edes muistaneet tarkkaa vuosilukua.
Taiteiden yö valtaa lauantaina 6. syyskuuta Sotkamon uuden ja vanhan kirjaston ja levittäytyy myös aikuisille suunnatun satutuokion myötä Messi-ravintolaan.
Lauantaina kello kolmesta iltapäivällä puolille öin jatkuvassa tapahtumassa korostuu yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Ohjelmassa on esimerki