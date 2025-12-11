Paikallisuutiset

Pelituottaja Kyösti Koskela kohtaa virtuaalihenkilön työpaikkaväkivaltaa simuloivassa harjoituksessa. Kuva: Maria Hoppania

Tällaisia hyötypelejä koko Kainuun hanke tuo osaksi opetusta

Virtuaalitodellisuutta hyödyntävä opetus ottaa huomioon erilaisia oppimistapoja. Peliala voi työllistää jatkossa myös esimerkiksi näyttelijöitä.

Kainuun Sanomat

Virtuaalilasit vievät pelaajan luokkahuoneeseen. Korviin kantautuu voimakasta ja häiritsevää kahinaa ja naputusta. Neuroepätyypillinen henkilö voi kohdata edellä mainittuja ongelmia ihan tavallisissa arjen tilanteissa, mutta neurotyypillisen korviin luokkahuoneen ärsykkeet eivät välttämättä kantaudu

