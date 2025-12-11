Paikallisuutiset
Tällaisia hyötypelejä koko Kainuun hanke tuo osaksi opetusta
Virtuaalitodellisuutta hyödyntävä opetus ottaa huomioon erilaisia oppimistapoja. Peliala voi työllistää jatkossa myös esimerkiksi näyttelijöitä.
Virtuaalilasit vievät pelaajan luokkahuoneeseen. Korviin kantautuu voimakasta ja häiritsevää kahinaa ja naputusta. Neuroepätyypillinen henkilö voi kohdata edellä mainittuja ongelmia ihan tavallisissa arjen tilanteissa, mutta neurotyypillisen korviin luokkahuoneen ärsykkeet eivät välttämättä kantaudu