Paikallisuutiset

Kuhmossa Saunajärven Niskakoskella sijaitsevaan muistomerkkiin on kohdistettu ilkivaltaa. Muistomerkin yläosasta on kaadettu marmoriristi muistomerkin taakse. Venäläinen Obelisk-keskus pystytti muistomerkin vuosina 1939-1940 kaatuneiden neuvostosotilaiden muistoksi. Kuva: Niko Kemppainen

Talvisodassa kaatuneiden neuvostosotilaiden muistomerkille tehty ilkivaltaa Saunajärven Niskakoskella

Muistomerkin tumman alaosan päältä on kaadettu valkoinen marmoriristi teoksen taakse. Saunajärven suunnalla tehtyjen havaintotietojen mukaan muistomerkki oli nurin jo puolitoista viikkoa sitten 28.– 29. päivinä lokakuuta.

Antero Komulainen Kainuun Sanomat

Kuhmossa Saunajärven Niskakoskella on tehty ilkivaltaa talvisodan historiaan liittyvälle muistomerkille, joka on pystytetty vuosina 1939-40 kaatuneiden neuvostosotilaiden muistolle. Muistomerkin ilkivalta tuli laajempaan tietoon tänään tiistaina 7. päivänä marraskuuta. Ilkivaltatapaus on edennyt tän