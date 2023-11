Paikallisuutiset

Tapon yrityksestä epäilty pysyy vankilassa

Kainuun Sanomat

Kajaanin Lohtajalla lokakuussa tappoa yrittänyt mies pysyy vangittuna.

Mies oli pyytänyt vapauttamistaan, koska hän katsoi syyllistyneensä korkeintaan törkeään pahoinpitelyyn.

Asian syyteharkinta on valmistunut, ja miestä on päätetty syyttää tapon yrityksestä. Koska kyse on ylitörkeästä rikoksesta, va