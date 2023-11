Paikallisuutiset

Taustoiltaan erilaiset ihmiset huomioon ottava inklusiivinen matkailu on yrittäjän tulevaisuutta – hotelli Kalevalassa toimintamallista on jo kokemuksia

Hotelli Kalevalan hotellinjohtaja Jari Virtanen kertoo, että neuvotteluissa ulkomaisten matkanjärjestäjien kanssa inklusiivisuus on pelkkää plussaa.

Inklusiivinen matkailu tarkoittaa sitä, että kaikki saavat samanlaisen matkailuelämyksen riippumatta uskonnosta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, kulttuurista tai erityistarpeista. Se tarkoittaa matkailuyrittäjälle paitsi erilaisia asiakkaita, myös työvoiman tasapuolista kohtelua.

Leena Klemi-Lohiniva Kainuun Sanomat

– Ei tämä kaikille suomalaisille ihan tuttua ole, ja tuo sanakin on vierasperäinen. Aikaisemmin se tarkoitti sitä, että mentiin hotelliin, jossa kaikki ruoat ja palvelut kuuluivat samaan pakettiin, selvittää inklusiivisen matkailun asiantuntija, ToolBox Consulting Oy:n yrittäjä Kari Halonen inklusiivisuus-sanan merkitystä.

– Ehkä se on tuttua heille, jotka ovat kiinnostuneet matkailun kestävästä kehityksestä. Jos siellä tulee vastaan tällainen sosiokulttuurinen vastuullisuus, niin siellä tulee esille myös inklusiivisen matkailun termejä ja toimintamalleja.

Tämä on haaste kaikille, olimmepa sitten Angolassa, Yhdysvalloissa tai Suomessa.

Hän on sitä mieltä, etteivät suomalaiset ole ainoita, jotka ovat asian kanssa hukassa.

– Tämä on haaste kaikille, olimmepa sitten Angolassa, Yhdysvalloissa tai Suomessa. Se ei ole pelkästään kulttuurisidonnainen asia.

Halosen mielestä toiset huomioivat muita herkemmin kaikenlaiset matkailijat, mutta välttämättä asenteet tai infrastruktuuri eivät otakaan huomioon kaikkia matkailijaryhmiä.

– Joillakin ihmisillä on jonkinlainen majakka tuossa otsalla. He yrittävät aktiivisesti saada selville, mikä asia matkailijaa kiinnostaa, tai millä tavalla palvelu olisi häntä huomioon ottavaa.

Vieraanvaraisuus ei ole sellaista, mihin Halosen mielestä täytyisi satsata rahallisesti. Ennemminkin se on sitä, miten yrittäjä asennoituu matkailupalvelujensa kehittämiseen.

Kari Halosen mukaan inklusivisuus vaatii enemmänkin asennetta kuin rahallista satsausta. Kuva: asiakas

Joissakin maissa tai kulttuureissa on hänen mukaansa huonosti valmistauduttu siihen, että palvelut eivät riitäkään.

– Näin voi olla vaikka halal-kulttuurin suhteen, joka ei ole pelkästään eläimen teurastusta. Juutalaisilla voi olla toisenlainen ruokakulttuuri tai sapatin viettoon liittyviä elementtejä, jotka rajoittavat heidän matkailuaan omastakin syystä, mutta myös kohteessa.

Ulkomaalaiset voivat Halosen mukaan ihmetellä miesten ja naisten rooleja, tai sitä, miten suhtaudutaan eri sukupuoleen. Heitä voi myös ihmetyttää se, miten Suomessa pukeudutaan, tai kuinka tuttavallisesti me puhuttelemme muita ihmisiä.

Turvattomuus on asia, jonka Kari Halonen ottaa monta kertaa esille.

– Tämä tulee esille näissä uskontoryhmissä, mutta myös seksuaalisen suuntautumisen variaatioissa, selvittää Halonen.

Asiakas pohtii sitä, ovatko kyseessä ennakkoluulot, voiko hän joutua vangituksi jostakin asiasta tai onko suhtautuminen paikallisesti vihamielistä.

Halonen kertoo naisista, jotka pukeutuvat Saudi-Arabiassa šarian sääntöjen mukaan, mutta kun he lentävät viikonlopuksi Lontooseen, he vaihtavat Britanniassa länsimaiset vaatteet päälleen ja viettävät eurooppalaisen viikonlopun. Paluumatkalle he pukevat taas perinteiset vaatteet.

– Seksuaalisen suuntautumisen puolella hotellin vastaanotossa ei automaattisesti oleteta, että tässä on kaksi kaverusta, jotka haluavat kaksi erillistä vuodetta. Vastaanottaja on jo valmiiksi ajatellut, että on erilaisia mahdollisuuksia, miten palveluja tarjotaan, kertoo Halonen.

Myös puhutteluun täytyisi Halosen mukaan kiinnittää huomiota niin, että se olisi kohteliasta kaikille.

– Asiakkaalle ei saisi millään tavoin osoittaa, ettei hän olisi yhtä arvokas kuin muut, toteaa Halonen.

Halosen mukaan laaditut säännöt eivät auta, jos yrityksellä ei ole aidosti kiinnostusta asiakaspalvelun kehittämiseen, vaan se huolehtii vain operatiivisesta toiminnasta.

– Siitä, että matkailija pääsee hengissä hotelliin, hän toteaa.

Suomessa on Halosen mukaan itsepalvelun kulttuuri, jossa kanssakäyminen paikallisten kanssa jää melko vähiin opasta lukuun ottamatta. Hänen mukaansa matkailijat kaipaisivat enemmän kohtaamisia myöskin asiakaspalvelussa. He haluaisivat tietää, minkälaista palvelua saa paikallisesta ruokakaupasta tai vaateliikkeestä.

– Asiakkaaltakin voi odottaa, että hän on maassa maan tavalla, mutta jos ei tiedä, mikä maan tapa on, niin voi tapahtua törmäyksiä, Halonen kertoo.

Kainuun ammattiopiston projektipäällikkö Anna Shevchenko on tyytyväinen hankkeen toteutumiseen. Yksi valmennus hankkeessa koski inklusiivista matkailua. Kuva: Sonja Rusanen / Arkisto

Kainuun ammattiopiston (KAO) hanke, jonka nimi on Yhdessä kohti Kainuun matkailun tulevaisuutta, tarjoaa kainuulaisille yrittäjille mahdollisuuden saada tietoa inklusiivisesta matkailusta webinaarissa tiistaina 28. marraskuuta. Luennoitsijana ja asiantuntijana on Kari Halonen.

Kannattaa olla kuulolla ja olla valmiina tekemään asioita ajoissa.

– Maailma muuttuu nopeasti ja yrittäjien täytyy tietää ja ymmärtää paremmin sekä työntekijöidensä että asiakkaidensa ajatusmaailmaa, sanoo projektipäällikkö Anna Shevchenko.

– Vaikka ei tunnukaan nyt siltä, että asia koskee minua, niin kannattaa olla kuulolla ja olla valmiina tekemään asioita ajoissa.

Kun hanke alkoi kaksi vuotta sitten, KAO suunnitteli seitsemää valmennusta, mutta määrä paisuikin kahteenkymmeneen. Yrityksiä uskottiin olevan mukana 20 ja henkilöitä noin 60. Nyt kuitenkin matkailualan yrityksiä ja organisaatioita on ollut hankkeessa 75 ja valmennuksissa käyneitä henkilöitä 115. Tiistain webinaari on hankkeen viimeinen valmennus.

Hotelli Kalevalan henkilökunnalla on ”majakka”

Kuhmolaisen Hotelli Kalevalan palvelukonseptiin on inklusiivisuus kuulunut jo kuuden vuoden ajan. Hotellinjohtaja Jari Virtasen mukaan toimintamalliin opettelu ei ole vaikeaa, jos haluaa viedä yritystä eteenpäin, mutta rohkeutta se hänen mukaansa vaatii.

Hotelli Kalevalan esittelyssä Arvot ja vastuullisuus -otsikon alla on teksti, joka erityisesti kertoo inklusiivisuudesta: ”Kohtelemme kaikkia vieraitamme sekä henkilökuntaamme tasa-arvoisesti kunnioituksella. Emme välitä kenenkään taustasta, kansallisuudesta, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Palkkauksessa emme syrji ketään esim. iän, etnisen taustan, sukupuolen tai vamman takia.”

– Henkilökunta on koulutettu kohtaamaan ja näkemään asiakkaat, kertoo Virtanen. Heillä kaikilla on hänen mukaansa Kari Halosen kuvaama ”majakka”.

– Tämä on ollut pitkä prosessi, mutta nyt ollaan ihan hyvällä mallilla. Usein kysymys on kulttuurien yhteentörmäyksestä, ei mistään muusta, Virtanen selvittää.

Täytyisi muistaa palvella asiakasta samalla tavalla kuin itseään haluaisi palveltavan.

Esimerkiksi hän ottaa intialaiset matkailijat tai muslimit, joiden kohdalla monta asiaa täytyy ottaa huomioon. Silloin, kun taloon tulee hyvin erikoinen ryhmä, käydään asiat henkilökunnan kanssa läpi vielä erikseen.

– Kun asenne palveluun on oikea, niin silloin tämä sujuu. Täytyisi muistaa palvella asiakasta samalla tavalla kuin itseään haluaisi palveltavan, Virtanen muistuttaa.

Neuvotteluissa ulkomaisten matkanjärjestäjien kanssa inklusiivisuus on pelkkää plussaa.

– Se on sellaista avarakatseisuutta ja reiluutta, jota on vaikea rahassa mitata.

Hotelli Kalevalassa on järjestetty jo ennen Jari Virtasen työhön tuloa juhannusjuhlat erityisesti sateenkaariväelle. Nyt ennen koronaa hotelli keräsi sateenkaariväkeä viikon mittaiselle lomalle. Asiakkaat olivat kaikki Saksasta, ja viikko onnistui Virtasen mukaan erinomaisesti.

Osa henkilökuntaa on käynyt We speak Gay -sateenkaarikoulutuksen, joka myös kannustaa yrityksiä monimuotoisuuteen.

Korjattu 24.11. kello 14.45 kuvatekstiin tieto, että inklusiivinen matkailu oli yksi hankkeen valmennuksen eikä koko valmennuksen aihe.