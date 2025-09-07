Ihmiset

Ina Immonen vietti tärkeitä nuoruusvuosiaan Teatteri Havukan mukana Naapurinvaaran kesäteatterilla. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Teatteri Havukka oli nuoruuden henkireikä, mutta tosi-tv:stä tuli sotkamolaislähtöiselle Ina Immoselle ammatti

Ina Immonen on ollut mukana useissa tosi-tv-tuotannoissa. Syyskuussa televisioissa alkaa pyöriä seikkailuohjelma Alone Suomi, jossa Immonen on apulaiskäsikirjoittaja.

Naapurinvaaran kesäteatterin rakenteet rapistuvat säiden armoilla. Näyttämö ja koko alatasanne on pusikoitunut pahoin.

Parikymppisenä Sotkamosta lähteneelle Ina Immoselle paikka on tärkeä.

– Aloitin teatteriharrastuksen 13–14-vuotiaana iskän jalanjäljissä, Immonen kertoo.

Immosen isä Arto Immonen oli a

