Mielipiteet

Tekstarit: ”En voi valittaa, ettei vanhuksia palveltaisi”

Kainuun Sanomat

Kiitokset terkkarin hoitajalle, joka annoit maanantaina 11.3. tarkat ja hyvät ohjeet kipulääkkeen käytöstä. En voi ainakaan valittaa, että vanhuksia ei täällä palveltaisi. Nyt on hyvä aloittaa viikko ja miettiä, voisinko itse tehdä tänään jonkun toisen ihmisen iloiseksi. Koska huumori on yksi valttikorttini, luulen onnistuvani tässä.

Paperiliitolta röyhkeyden huippu vaatia työnantajaa (UPM Kymi) maksamaan poliittisen lakon ajalta palkkaa. Kyse ei siis ole palkkaneuvottelusta johtuvasta lakosta. Paremminkin UPM voisi vaatia liitolta menetettyjä tuloja älyttömän lakon ajalta.

Vuoden päästä on kuntavaalit. Nyt valtuutetuiksi aikovat voivat kertoa, kannattavatko he tuulivoimaa ja minkä alueen ympäristön he aikovat pilata tuulivoimaloilla. Tämä on hyvä tietää

Meneeköhän ääneni ö-mappiin Ok Maakunnan edustuston vaalissa, kun taitoin vaalipun, vaikka se oli kielletty. Mutta kun oli pakko. Vaalilipun leveys 21 ja koodatun palautuskuoren 16 senttiä. Eli hiiri se kissalle takkia ompeli...! Antti Korhonen