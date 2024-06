Mielipiteet

Tekstarit: ”Järven vesi on niin matalalla, ettei venettä saa vesille”

Kainuun Sanomat

Pyhännänkosken voimalaitos säännöstelee Iso-Pyhäntäjärveä erittäin voimakkaasti. Järven vesi on niin matalalla, ettei venettä saa vesille ainakaan kivikkoisella rannalla. Mökkikesä on pilalla. Onkohan laillisilla rajoilla, ja miksi tämä on tehty?

