Mielipiteet

Tekstarit: ”Kajaanin viranhaltijoiden tavoittaminen on mahdotonta”

Kainuun Sanomat

Onko suurempaa hulluutta kuin kuljettaa rekoilla biojätettä Kiteelle? Sehän maatuu itsekseen kotinurkillakin. Omat roskani poltan uunissa taikka nuotiossa. Biojätteen kompostoin omassa kompostorissa. Kompostin levitän tontilleni. Metalli ja lasi menevät kierrätyspisteeseen. Jäteastian käy roska-auto tyhjentämässä kerran kahdeksassa viikossa, silloin se on puolillaan. En ole ilmastovouhottaja. Der Alte

Kajaanin kaupungin viranhaltijoiden tavoittaminen on mahdotonta. Sähköposteihin, puhelimeen ei vastata. On käsittämätöntä. Teidänkin palkkanne maksaa kaupunkilaiset. Te viranhaltijat olette meitä varten. Me kaupunkilaiset emme ole teitä varten. Laita Tolonen asia kuntoon.

Kyröntie Ämmästä Lylykylään asti hyvässä kunnossa ja siitä Kytömäkeen päin rapakunnossa. Urakoitsijalle terveisiä. Autoista tippuu pölykapselit ja ripustukset irtoaa pakkasella. Simmakkia!