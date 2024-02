Tekstarit: ”Marinin hallitusta on ikävä”

Mielipiteet

Sähkömarkkinat ovat olleet siitä lähtien sekaisin kun ne yksityistettiin. Samalla annettiin sähköyhtiöille mahdollisuus rahastaa ja tuottaa omistajilleen voittoa keinottelemalla ihmisten perustarpeisiin kuuluvalla tuotteella. Ja sitä ne totisesti tekevät. Näin toimii kapitalismi. Sähkön tuotanto pitäisi olla valtion hallussa, joka myisi sähköä kohtuuhintaan. Kaikkihan sähköä tarvitsevat.

Pentti Kettunen on oikeassa, kun puuttuu Kajaven korkeisiin hintoihin. Voihan se olla, että esimerkiksi Muoniossa on nämä hinnat halvempia sen takia kun siellä vaikuttava sähköyhtiö on tehnyt viisaampia päätöksiä kuin Kajave. Kylmä rinki

Ymmärrän, ettei kaupunki kustannus syistä polanteen poistonkaan yhteydessä avaa portteja, mutta aiheellista ja tarpeellista olisi poistaa penkalta jopa kadun puoliväliin vierivät jäämöykyt. Kun ne vielä yöllä jäätyvät, on auton pellit lommoilla niihin osuessaan. Antti Korhonen

Monissa eri ammateissa tarvitaan nykyisin paljon tietoa ja taitoa. Vaikka nuo kaksi asiaa ovat tärkeitä, niin mielestäni vieläkin tärkeämpi on empaattinen suhtautuminen asiakkaaseen, potilaaseen jne. Vaikka muu ammattitaito olisi kympin luokkaa, mutta empaattisuus puuttuu, niin koko homma on pielessä.

Kyllä maailma ja varsinkin Eurooppa on onnettoman kädetön Venäjä - Ukraina asiassa! Odotetaanhan kunnes Ukraina murtuu, sitten kyllä itketään ...

Marinin hallitusta on ikävä, se oli köyhän ja tavallisen ihmisen asioita ajava hallitus. Korona ja muut kriisit hoituivat mallikkaasti. Kaikki viimeisen 15 vuoden aikana istuneet hallitukset ovat lisänneet velkaa. Eikä poikkeusta tee tämäkään hallitus, velka vaan kasvaa, vaikka muuta luvattiin. On irvokasta, että jopa rikkaiden veroale rahoitetaan ottamalla velkaa!

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ajetaan maassamme alas ennätysvauhdilla, katsokaa mitä tapahtuu Keski-Suomessa ja Oulun seudulla. Tämän hallituksen jälkeen hyvinvointivaltiosta ei ole rippeitäkään jäljellä. Tämä on istuvan hallituksen tahto ja todella koviin arvoihin perustuvaa oikeistolaista politiikkaa. Tätäkö äänestäjät halusivat!

Ei kyllä kannata kepun ja SDP:n Itä-Suomenkaan kansanedustajien elvistellä tässä tilanteessa! Ketkä olivat viemässä hätäisesti isoa sote-muutosta eteenpäin ilman tutkittuja seurausvaikutuksia! Velkarahaa oli helppo jakaa! Sossutuet alas ja ihmiset töihin

Miksi Egypti ei avaa rajojaan, saati auta pommituksen alla olevia palestiinalaisia, vaikka egyptiläiset ovat muslimeja kuten palestiinalaiset? Miksi?