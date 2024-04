Mielipiteet

Tekstarit: ”Mihin on hävinnyt kansalaisten maalaisjärjen käyttö?”

Kainuun Sanomat

Tulevat opettajat kritisoivat uutisissa sitä, ettei opettajainkoulutuksessa opeteta eri kriisitilanteisiin varautumista? No, opetetaanko kansalaisille etukäteen se, jos taivas sattuisi tipahtamaan päälle? Mihin on hävinnyt kansalaisten maalaisjärjen käyttö, kun joka tilanteeseen ohjetta ei löydykkään googlesta?

Oletpa olevinasi kuinka erinomainen tahansa, aina on jossakin olemassa sinua parempi. Loppusijoituspaikka lienee suunnilleen samanvertainen kaikilla. Hiljainen hiirulainen

Kyllähän Merja Kyllönen on täysin oikeassa puhuttaessa sairaussakosta. Se on ihan sama, mitä nimeä käytetään, fakta on, että yhden päivän palkkaa ei saa. Ja se on pienituloiselle iso asia. Arvostelijat puuttuvat termeihin, jotta itse asia hämärtyisi. Kuulostaa ihan PS:n agendalta.

Vuodesta toiseen Ristijärvellä häiriköi vihainen koira! Poliisille ilmoituksia koiran hyökkäyksistä on tehneet henkilöt, jotka ovat joutuneet kyseisen koiran puremiksi. Vaan mitään ei tapahdu! Mitä virkavalta odottaa? Kyläläinen