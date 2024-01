Mielipiteet

Tekstarit: ”Nyt menee ruokahommat Kainuussa pieleen”

Kainuun Sanomat

Nyt menee nuo ruokahommat Kainuussa pieleen. Aika moni vanhuksista ei edes osaa/kykene ruokaansa lämmittämään. Tiedän eräänkin miehen, joka ei edes pystynyt ruokaansa jääkaapista ottamaan. Entä tuleeko tulipaloja, kun ruoka unohtuu hellalle? Miten lie ne vihreät arvot kun pitkiä matkoja ajellaan? Kyllä tyhmä pää ruumista taas rääkkää

Naapuripitäjään Kuhmoon on tulollaan meriittiä (?!) omaava henkilö hallintojohtajan virkaa hoitamaan. Parhaat Onnittelut. K.Össi

Taesi mennä Vihtorin tuumat myttyyn, kun EU-eurot lyötiin nokan eestä lyttyyn, ja sekin varmaan vielä otti pyttyyn, kun Erdogan ehti edelle. Eipä saanut Vihtori Ruotsia mattoon, vaan on pakko peästee se lopultahi Nattoon. Nyt varmaan miettii syntyjä syviä, kun ei tippunut ommaan laariin jyviä! Antti Korhonen

Kajaanissa omakotitalojen biojätekeräys muuttui. Ei toimi, mahdoton tehdä. Kajaanin kaupoista ei biojätepaperipusseja löydy, eikä monellekaan enää edes tule sanomalehtiä paperisena. Mainoslehtiä ei ilmeisesti voi käyttää. Pohjanoteeraus koko juttu.

En yhtään ihmettele, jos Belgorodissa pudotettu lentokone olisi Venäjän tekosia. Siellähän ihmishenki ei ole minkään arvoinen ja tällä provokaatiolla yritetään saada ukrainalaiset toisiaan vastaan. Muistissa on vielä Prigozinin tappaminen. Siinäkin meni mukana lentokonemiehistöä, mutta viattomien uhraaminen isänmaan puolesta on ilmeisesti loistokasta. Postuumisti voi sukulaisille myöntää jonkun prenikan ja sillä se on kuitattu.