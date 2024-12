Mielipiteet

Tekstarit: ”Presidenttimme unohti Ykkösaamussa, että hänet on valittu koko kansan presidentiksi”

Kainuun Sanomat

Presidenttimme unohti Ykkösaamun haastattelussa, että hänet on valittu koko kansan presidentiksi: viljeli liikaa vierasperäisiä sanoja selittämättä niitä. Omakielinen sanastomme on ytimekkäästi, selvästi ilmaisevampi, esim. resilienssi, sietokyky. Vielä on oppimista selvästi ja ymmärrettävästi sanom