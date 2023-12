Mielipiteet

Tekstarit: ”Rauniolinnan voisi valaista värivaloin piristämään pimeää yötä”

Kainuun Sanomat

Kajaanin rauniolinnan voisi valaista värivaloin piristämään pimeää yötä.

Milloin hallituksessa huomataan, että EU:n ja Naton jäsenyys on Suomelle enempi haitta kuin hyöty.

Missä piileksii ja miksi Kainuun ns. hyvinvointialueen varsinainen johtaja?

Keskusjärjestö SAK vapisee ja sen jäsenistö SAK:n liitoista pakenee jäsenmaksuiltaan edullisimpiin liittoihin sekä liittoihin, jotka eivät myöskään ns. edellytä määrätyn väristä jäsenkirjaa perstaskuun. Vielä -80-90 luvuilla ilman punaista jäsenkirjaa rakennustyömaalle uskaltautuva saattoi saada varsin rankkaa korvamakiaa vasemmansiiven agitaattoreilta.

Kävin isossa sairaalassa. Miksi potilaat ei käytä maskia tautisena aikana? Miksi odotustiloissa lojuu vanhoja lehtiä?

Viitaten Koti-Kajaanin sorsanruokintajuttuun. Suuret kiitokset ympäristötekniselle lautakunnalle jämäkästä linjasta. Risuja puolestaan ympäristöterveydenhuollolle painostuksen alla sortumisesta. Jos linja olisi pitänyt, sorsat ja joutsenet olisivat jo onnellisesti etelämpänä, kuten kuuluisikin. Rotista kärsivät teppanalaiset

Miten ihmeessä Kajaani osaakin sössiä kaiken terveydenhoitoon liittyvän? 29.11. Satamakadun rokotepisteelle jopa taksillakin matkojen takaa tulleet asiakkaat käännytettiin ovelta pois! Yrittäisitte edes...

Nyt on Venäjän raja kiinni. Sata varmaa on se, että pian alkaa ukkoja tulla Venäjän umpimetästä tuhat määrin Suomen rajoille.

Suomen ampumahiihdolle pitäisi sukset ruiskuttaa autolakalla, niin olisi luisto varmaa ja harjoitella ammuntaa enemmän. Mitähän ne kesän ajan tekee, kun ammunta junnaa samalla tasolla vuosien ajan?

Ihmiskauppa ei tarvitse puolustajia. Toivottavasti marja-ala siirtyy vastuullisille suurille toimijoille, Valio, Arla yms.

Putinin ei tarvitse panostaa tiedusteluun ainakaan Suomen kohdalla. Tarvitsee vain katsoa toimittaja Sirkkasen vetämiä A-tolkkeja, niin tietää, onko varauduttu ja onko resursseja riittävästi. Antti Korhonen

Lörinäksi meni koko vot harassoo! Kyllä vain! On puntaroitu, on hunteerattu, on äkseerattu, että itärajan Raja-Joosepinkin ylityspaikka pitää sulkea. No suljettiin, mutta vain kahdeksi viikoksi. Ja varmaan sitten taas äkseeraus alkaa, kun ja jos pakolaisvirta alkaa. Minä