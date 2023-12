Mielipiteet

Tekstarit: ”Turha on yksistään viranhaltijoita syyllistää alijäämistä”

Kainuun Sanomat

Turha on yksistään viranhaltijoita syyllistää alijäämistä ja kovistakin säästöistä ja niiden seurauksista. He saavat toimintapuitteet poliittisilta luottamushenkilöiltä, olipa heitä sitten liikaa tai vähän. Aikamoinen lauma niitä paimeniakin on. Liekö nekään kaikki tarpeen? Ryhmärahana mitaten 5000 euroa per pää. Menoa sekin! Antti Korhonen

Nyt kun hallitusherroilla ja -neidoilla on leikkauskuurit menossa niinpä yksi kohde ovat Ruotsin autolautat. Valtion tuellahan ne ovat seilanneet kymmeniä vuosia. Ja toinen säästökohde on vuoden turhake maakuntalentojen rahoitus. K.ÖSSI

Miten luontokato, monimuotoisuus, tuulivoimalat ja metsäteollisuus hakkuineen sopivat yhteen? Taloutta unohtamatta

Alkutalven hiihtomenestys on suomalaisten osalta vaatimaton. On selvää, kun mielissä siintävät ja painavat jo muut asiat, ei voi kaikkeen keskittyä. Toivottavasti nuorilla riittää paloa ja intohimoa kuten konkarihiihtäjätär oli ladulla ja totesi! Haasteen edessä