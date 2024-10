Paikallisuutiset

Hannele Karjalainen ulkoilutti Elsa-koiraa Teppanan koulun purkutyömaan läheisyydessä 23. lokakuuta. Kuva: Tanja Nuotio

Teppanan koulu häviää katukuvasta nopeasti – Lähinaapureita surettaa nätin koulun kova kohtalo

Teppanan koulun purku-urakka on sujunut aikataulussa. Lähellä asuvia teppanalaisia harmittaa tutun koulun purkaminen, mutta heillä on esittää toiveita, mitä tyhjälle tontille voisi tulla. Aidattu työmaa-alue on kerännyt uteliaita luvattomasti aitojen sisäpuolelle.

Hannele Karjalainen viihtyy hyvin Teppanassa, joka on hänen mukaansa ihanteellinen ja rauhallinen paikka asua.

Viime aikoina Karjalaisella on ollut ikävä mieli, kun aivan hänen naapurissaan puretaan pois Teppanan koulua.

– On ollut niin mahdottoman mukava seurata, kun tässä on ollut koulu ja koululais