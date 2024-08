Paikallisuutiset

Terassilta kantautuneesta musiikista syntyi hauska idea – Flash mob -tanssi riemastutti Kajaanissa, katso video

Tiina Suutari Kainuun Sanomat

Kuva: Aino Koski

”Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody”, kaikui Kajaanin Rosson terassin kaiuttimista ykskaks perjantai-iltapäivällä.

Ja ihmiset Raatihuoneentorilla tanssivat.

Kajaanilaisen Sari Voutilaisen ideoima flash mob piirsi leveän hymyn monien paikalla olleiden kasvoille. Flash