Paikallisuutiset

Tiistaina kannattaa olla tarkkana niin autoilleissa kuin kävellessäkin. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Tiistaina huonot olosuhteet niin autoilijoilla kuin jalankulkijoillakin

Juhani Eskola Kainuun Sanomat

Tiistaiksi on annettu Kainuuseen varoitukset huonosta liikenne- ja jalankulkusäästä.

Liikenteessä ajokeli on huono lumisateen vuoksi. Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Onnettomuusriski on kohonnut. Varoitus on voimassa kello 13 saakka.

Jalkakäytävät ovat tiistaina erittäin liukkaita