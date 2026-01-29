Kulttuuri

Timothée Chalamet lumoaa riskiroolissa – 9 Oscar-ehdokkuuden Marty Supreme

Timotheé Chalamet rypee Martyna kaikkien palkintojen arvoisesti. Kuva: ATSUSHI NISHIJIMA/A24

Jokohan kolmas kerta toden sanoisi ja Call Me by Your Namen ja A Complete Unknownin jälkeen Oscar-pysti löytäisi Chalamet’n ojennettuun käteen Marty Supremen ansiosta.

Hannu Björkbacka Kainuun Sanomat

★★★★★

Marty Supreme – unelmoi isosti. Ohjaus Josh Safdie. Käsikirjoitus Josh Safdie, Ronald Bronstein. Kuvaus Darius Khondji. Pääosissa Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Abel Ferrara. 149 min. K12.

Oscar-elokuvien esittely jatkuu. One Battle After Anotherin (13 ehdokkuutta) jälkeen on vuorossa taas