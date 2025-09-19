Paikallisuutiset

Tirisen kiinteistöllä risteilee latu- ja ulkoilureittejä sekä -polkuja. Kuvituskuvassa on Vuokatin ensilumenlatu. Kuva: Jussi Pohjavirta

Tirisen kiinteistö tärkeä hiihto- ja kesäharrastusalue – kaupoilla Sotkamon kunta haluaa varmistaa sen nykyisen käytön jatkumisen

Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen mukaan kunta on kiinnostunut kiinteistön sijainnista ja käyttötarkoituksesta.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tirisen kiinteistön omistajat ovat tarjonneet kunnalle ostettavaksi kiinteistöä, joka sijaitsee pääasiassa Vuokatintien ja Pohjavaarantien välisellä alueella.

Lisäksi kaksi palstaa on Pohjavaarantien pohjoispuolella Tirisentien ja Linturinteenkadun varrella. Kiinteistörekisteriotteen mukaan sen pinta

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä