Paikallisuutiset
Tirisen kiinteistö tärkeä hiihto- ja kesäharrastusalue – kaupoilla Sotkamon kunta haluaa varmistaa sen nykyisen käytön jatkumisen
Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen mukaan kunta on kiinnostunut kiinteistön sijainnista ja käyttötarkoituksesta.
Tirisen kiinteistön omistajat ovat tarjonneet kunnalle ostettavaksi kiinteistöä, joka sijaitsee pääasiassa Vuokatintien ja Pohjavaarantien välisellä alueella.
Lisäksi kaksi palstaa on Pohjavaarantien pohjoispuolella Tirisentien ja Linturinteenkadun varrella. Kiinteistörekisteriotteen mukaan sen pinta