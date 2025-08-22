Paikallisuutiset

Kaksi kainuulaisristeystä nousi maan päätieverkoston vaarallisimpien listalle. Arkistokuvassa Eevalan risteys Sotkamossa. Kuva: Jukka Keränen

TM: Kaksi maan kolmesta vaarallisimmasta risteyksestä Kainuussa, kyseenalainen ”hopeasija” Sotkamoon

Päätieverkoston onnettomuusaltteimmat risteykset selvitettiin Väyläviraston numerodatan avulla.

Kainuun Sanomat

Otavamedian julkaisema yleistekninen aikakauslehti Tekniikan Maailma laittoi Suomen päätieverkoston vaarallisimmat risteykset järjestykseen. Pohjana lehti käytti Väyläviraston tieturvallisuusarviointia vuodelta 2024. Arvioinnissa on käytetty pääteiden onnettomuushistoriaa vuosilta 2018–2022.

Ykköseks

