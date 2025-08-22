Paikallisuutiset
TM: Kaksi maan kolmesta vaarallisimmasta risteyksestä Kainuussa, kyseenalainen ”hopeasija” Sotkamoon
Päätieverkoston onnettomuusaltteimmat risteykset selvitettiin Väyläviraston numerodatan avulla.
Otavamedian julkaisema yleistekninen aikakauslehti Tekniikan Maailma laittoi Suomen päätieverkoston vaarallisimmat risteykset järjestykseen. Pohjana lehti käytti Väyläviraston tieturvallisuusarviointia vuodelta 2024. Arvioinnissa on käytetty pääteiden onnettomuushistoriaa vuosilta 2018–2022.
Ykköseks