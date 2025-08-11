Paikallisuutiset
Toinen datakeskus Kajaaniin – YIT:n ja XTX Marketsin yhteistyö jatkuu
Suunnitelmat toisen Kajaaniin tulevan datakeskuksen rakentamisesta ovat pyörähtäneet käyntiin. Rakennusyhtiö YIT:n ja kaupankäyntiyhtiö XTX Marketsin yhteistyö datakeskusten rakentamisessa jatkuu.
Rakennusyhtiö YIT:n ja brittiläisen kaupankäyntiyhtiö XTX Marketsin yhteistyö datakeskusten rakentamisessa saa jatkoa. YIT sekä XTX Markets ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen toisen datakeskuksen rakentamisesta Kajaaniin.
Yhteishankkeeseen kuuluvat uuden datakeskuksen rungon ja sen ulkokuoren t