XTX Marketsin suunnitelmissa on aloittaa toisen datakeskuksen rakentaminen Kajaaniin. Kuva ensimmäisen datakeskuksen rakennustyömaalta. Kuva: Jukka Keränen / Arkisto

Toinen datakeskus Kajaaniin – YIT:n ja XTX Marketsin yhteistyö jatkuu

Suunnitelmat toisen Kajaaniin tulevan datakeskuksen rakentamisesta ovat pyörähtäneet käyntiin. Rakennusyhtiö YIT:n ja kaupankäyntiyhtiö XTX Marketsin yhteistyö datakeskusten rakentamisessa jatkuu.

Kainuun Sanomat

Rakennusyhtiö YIT:n ja brittiläisen kaupankäyntiyhtiö XTX Marketsin yhteistyö datakeskusten rakentamisessa saa jatkoa. YIT sekä XTX Markets ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen toisen datakeskuksen rakentamisesta Kajaaniin.

Yhteishankkeeseen kuuluvat uuden datakeskuksen rungon ja sen ulkokuoren t

