Ihmiset
”Toiveet käyvät toteen” – kajaanilainen Joona Kuvaja on yksi lasten itsenäisyyspäivän juhlan vieraista
108-vuotiasta Suomea juhlii keskiviikkona lasten itsenäisyyspäivän juhlassa noin 500 lasta. Joona Kuvaja mielestä on mukavaa päästä tutustumaan uusiin ihmisiin.
Keskiviikko 3. joulukuuta on 10-vuotiaalle Joona Kuvajalle jännittävä päivä, sillä hän osallistuu lasten itsenäisyyspäivän juhlaan, joka järjestetään Oopperatalossa Helsingissä.
Kuvaja on odottanut tapahtumaan osallistumista siitä lähtien, kun hän näki juhlasta pätkän uutisissa vuosi sitten. Sen jälk