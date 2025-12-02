Ihmiset

Joona Kuvaja osallistuu lasten itsenäisyyspäivän juhlaan Helsinkiin. Hän vie juhlaan piirroksen, jonka tekemiseen koko 4A-luokka on osallistunut. Kuva: Maria Hoppania

”Toiveet käyvät toteen” – kajaanilainen Joona Kuvaja on yksi lasten itsenäisyyspäivän juhlan vieraista

108-vuotiasta Suomea juhlii keskiviikkona lasten itsenäisyyspäivän juhlassa noin 500 lasta. Joona Kuvaja mielestä on mukavaa päästä tutustumaan uusiin ihmisiin.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Keskiviikko 3. joulukuuta on 10-vuotiaalle Joona Kuvajalle jännittävä päivä, sillä hän osallistuu lasten itsenäisyyspäivän juhlaan, joka järjestetään Oopperatalossa Helsingissä.

Kuvaja on odottanut tapahtumaan osallistumista siitä lähtien, kun hän näki juhlasta pätkän uutisissa vuosi sitten. Sen jälk

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä