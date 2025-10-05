Kotimaa

Töpselisarjan tilaihme – Hyundai Inster onnistuu melkein kaikessa, mitä sähköautolta voi odottaa

”Insteriä toteutettaessa on käytetty järkeä, mielikuvitusta ja vähän leikkimieltäkin. Olen myyty”, kirjoittaa auto- ja liikennetoimittaja Kari Pitkänen.

Hyundai Inster kääntää katsojien päät, mikä on pikkuautoille poikkeuksellista. Omintakeinen muotoilu ei jää huomaamatta. Kuva: Kari Pitkänen

Kari Pitkänen Kainuun Sanomat

No nyt on tilava! Kun elopituutta on kaksi metriä, olen tottunut istumaan lähes kaikkien henkilöautojen etupenkille selkä mutkalla. Hyundai Insterin ovella turhia taivutuksia ei tarvita yhtään.

Se on pieni ihme, sillä Inster on vain 383 senttiä pitkä ja 161 senttiä leveä. Kaksi isoa ihmistä istuukin