Ulkomaat

Donald Trumpin tietoinen yritys tehdä pesäeroa Project 2025:een vaikuttaisi olleen seurausta siitä, että demokraattileiri on pyrkinyt enenevissä määrin käyttämään sitä kampanja-aseena. Kuva: Allison Dinner / EPA

Trumpille räätälöity kovan linjan ohjelma mullistaisi USA:n hallinnon – jopa Trump tehnyt pesäeroa kohuttuun Project 2025:een

Demokraatit ovat nostaneet Project 2025:n esimerkiksi siitä, että Trumpin paluu presidentiksi voisi viedä Yhdysvaltoja autoritaariseen suuntaan.

Anssi Rulamo, STT Kainuun Sanomat

Yhdysvaltain demokraattipuolueen on helppo osoittaa äänestäjille, miltä Donald Trumpin toinen kausi presidenttinä saattaisi näyttää. He voivat viitata Project 2025 -liikkeeseen, joka on tuottanut 922-sivuisen ohjelman politiikkaehdotuksia seuraavalle republikaanipresidentille.

Project 2025 on yli sad