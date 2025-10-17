Urheilu
Tubettava tuomari näyttää peliä avoimesti – yleisön käytös harmittaa: ”se on käytöstä, mitä en ymmärrä”
Jalkapallotuomari Timi Kärki aloitti tekemään videoita tuomarityöskentelystä. Huono käytös tuomareita kohtaan on yleistä.
Suomalainen jalkapallokausi lähestyy loppuaan hyvää vauhtia.
Menneen kauden aikana jalkapallopiireissä aiempaa suuremmaksi puheenaiheeksi on noussut tuomaritoiminta. Tuomareiden tekemät tuomiot ovat olleet aikaisempaakin tiukemmassa syynissä ja samaan aikaan tuomareiden saama palaute on ollut aikaise