Paikallisuutiset

Terämestari Jorma Vilmi (vas.) ja tuotantopäällikkö Heikki Kähkönen tarkastelevat Vilmin huoltamaa Veiston sahan terää. Kuva: Tuula Puranen

Tukki liikkuu vauhdilla Kuhmon sahalla - katso video

Veistoksi kutsuttu uusi linja nielee tukkeja parhaimmillaan 180 metriä minuutissa eli reipasta juoksuvauhtia.

Tuula Puranen Kainuun Sanomat

Kello on vasta vähän yli kymmenen, kun sahuri Ilkka Pikkarainen palaa jo ruokatunnilta työpisteelleen Kuhmo Oy:n uuden sahalinjan valvomoon. Aamuvuoro on alkanut kello kuusi, joten työpäivä on jo puolessavälissä. Nälkä on hoidettu pois päiväjärjestyksestä yhtiön ruokalassa.

Pikkarainen on ollut Kuhmo