Tunnetko autojen eri vetotavat?

Autojen vetotavat vaihtelevat merkistä ja mallista riippuen. Vetotapoja on siis erilaisia ja jokaisessa on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Tutustumme niihin tässä artikkelissa tarkemmin ja selvitämme niiden keskeisimmät eroavaisuudet.

Autoista voi löytyä eri vetotapoja ja ne vaihtelevat autosta ja mallista riippuen. Vetotavat ovat: etuveto, takaveto, neliveto ja mukautuva neliveto. Henkilöautojen yleisin vetotapa on etuveto, kun taas takaveto löytyy useimmista mopoista ja moottoripyöristä. Raskaimmissa ajoneuvoissa tarvitaan nelivetoa ja se voi olla joskus mukautuva neliveto.

Mikä merkitys vetotavalla on?

Auton vetotapa ilmaisee renkaiden vetotapaa. Toisin sanoen se tarkoittaa, mitkä auton renkaat vetävät autoa, eli mihin moottorin voima kohdistuu. Jos autossa käytetään etuvetoa, vetävät auton etupyörät autoa.

Takavedossa puolestaan moottorin voima kohdistuu takapyöriin, jolloin auton takapyörät ovat vetovastuussa. Nelivedossa vetoa on kaikissa pyörissä ja mukautuvassa nelivedossa kyseisen vedon voi tarpeen tullen kytkeä päälle.

Vetotavoilla on mielenkiintoinen historia, koska ne ovat kehittyneet vuosien saatossa paljon. Ensimmäisissä autoissa käytettiin enimmäkseen takavetoa, mutta moottori löytyi auton etuosasta. Etuvetoiset autot ovat sittemmin kehittyneet ja ne ovat valloittaneet markkinat 1950-luvulta lähtien.

Etuvetoinen auto edullisin ja suosituin

Etuvetoisessa autossa moottorin voima kohdistuu auton eturenkaisiin. Autossa on siis vetävät pyörät ja moottori sijaitsee lähes poikkeuksetta ajoneuvon etuosassa. Tämä tekee autosta yleensä myös tilavamman. Moottori on aseteltu yleensä poikittaisesti autoon.

Etuveto on yleisin vetotapa eurooppalaisissa autoissa ja sen hinta on yleensä edullisempi. Alhaisempi hinta johtuu etuvedon yksinkertaisemmista rakenteesta. Tämä tekee autosta kevyemmän, jolloin polttoainetta kuluu vähemmän. Etuvetoinen auto toimii Suomen olosuhteissa hyvin, koska se pärjää paremmin lumisäässä ja ylämäissä.

Haasteita voi löytyä, jos autolla haluaa ajaa nopeammin. Auton paino on kohdistunut etuosaan, jolloin autoa on hankalampaa ohjata korkeissa nopeuksissa. Tämä voi nostaa aliohjautumista ja heikentää kiihtyvyyttä. Etuvetoinen auto voi olla myös alttiimpi tietyille vaurioille ja sillä voi olla pienempi hinauskapasiteetti kuin muilla vetomalleilla.

Nopeampi kiihtyminen takavetoisessa

Takavetoisen auton parhaita ominaisuuksia on ansiokas kiihtyminen. Paino jakautuu tasaisesti etenkin kuivassa säässä. Auton korjauskustannukset ovat yleensä edullisemmat kuin etuvetoisella autolla, samoin hinaaminen onnistuu helpommin.

Takavetoiset autot jakavat hieman mielipiteitä autoilijoiden kesken, koska osa pitää niitä vaikeampia ajaa verrattuna etuvetoisiin malleihin. Sisätiloissa ei ole liiaksi tilaa, mikä johtuu vaihteistotunnelista. Takavetoisista autoista saa yleensä pulittaa korkeamman hinnan ja niitä voi olla talvella haastavaa hallita.

Neliveto loistaa lumella ja jäällä

Nelivetoinen auto on paras pito-ominaisuuksiltaan, jos joutuu ajamaan hankalissa olosuhteissa. Se on paras vetomalli lumella ja jäällä sekä kivikkoisessa maastossa. Pitoa voi parantaa entisestään, jos autoon asettaa lumiketjut ja käyttää nastarenkaita.

Nelivetoinen auto syö kuitenkin kukkaroa enemmän, koska niiden huolto- ja korjauskustannukset ovat korkeita. Lisäksi ne syövät enemmän polttoainetta. Nelivedot painavat paljon, mikä lisää polttoainekulujen lisäksi renkaiden kulumista. Ajajan pitää varautua myös pidempiin jarrutusmatkoihin.

Entä mukautuva neliveto?

Jos autoa joutuu ajamaan paljon vaihtelevissa ajo-olosuhteissa, on mukautuva neliveto erityisen hyvä vaihtoehto. Se voi kohdistaa vääntömometin kaikille renkaille, jos tilanne sitä vaatii.

Mukautuvaa nelivetoa kannattaa harkita Suomen olosuhteissa, koska se toimii erinomaisesti haastavissa sääolosuhteissa, kuten lumessa ja jäällä. Sitä voi käyttää helposti muissakin haastavissa olosuhteissa, kuten epätasaisilla pinnoilla. Mukautuvia nelivetoja on monesti helppo käyttää ja edistyneemmät mallit pystyvät määrittämään vääntömomentin määrän jokaiselle renkaalle.

Varaudu maksamaan enemmän mukautuvasta nelivetomallista

Mukautuviin nelivetoihin pitää kuitenkin varautua suuremmalla budjetilla, koska tällaiset autot ovat yleensä kalliita. Sillä on melko monimutkainen järjestelmä, jossa on paljon eri osia. Tämä lisää todennäköisesti huolto- ja korjauskuluja. Sillä on toisaalta älykäs järjestelmä, joka optimoi kulutuksen mahdollisimman pieneksi.

Autoilijan kannattaa varautua myös pidempiin jarrutusmatkoihin, mikä pätee tavallisiinkin nelivetoisiin malleihin. Kannattaa olla myös tarkkana autoilun huumassa: mukautuvasta nelivedosta voi saada joskus virheellisen helppouden tunteen. Silloin inhimillisten virheiden mahdollisuus kasvaa petollisesti.

Yhteenveto auton vetotavoista

Autoissa on käytössä neljä eri vetotapaa, joissa on erilaisia ominaisuuksia. Vetotavat ovat: etuveto, takaveto, neliveto ja mukautuva neliveto. Jokaisella vetotavalla on hyötynsä ja haittansa, jotka vaikuttavat auton suoritukseen ja ajomukavuuteen. Niitä kannattaa punnita oman tarpeensa ja tilanteensa mukaan, jotta sopiva auto löytyisi parhaiten.

Etuveto on kaikista yleisin malli, ainakin täällä Euroopassa. Se on valloittanut automarkkinat viime vuosisadan puolivälissä ja jatkanut voittokulkuaan näihin päiviin saakka. Se on myös edullisin, mutta se kangistuu yleensä nopeammilla ajonopeuksilla. Tämän takia harva urheilumalli on nelivetoinen.

Nopeaa kiihtymistä tarjoaa puolestaan takavetoinen auto. Niiden hinta saattaa olla etuvetoisia autoja korkeampi, mutta tilanne saa tasoitusta mahdollisissa korjauskustannuksissa.

Nelivetoisella autolla on parhaat pito-ominaisuudet, joten se sopii hyvin haastaviin olosuhteisiin. Ne kuluttavat paljon energiaa ja painavat paljon. Niissä on myös pidemmät jarrustusmatkat. Mukautuvassa autossa nelivedon voi kytkeä halutessaan päälle ja siinä on kutakuinkin samat ominaisuudet kuin tavallisessa nelivetoisessa kulkuneuvossa.

Tietojen lähteet autodoc.fi ja autotalli.com .