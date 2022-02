Kulttuuri

Tunnetko tämän merkin? Hakaristi on paljon muutakin kuin natsitunnus – maailmanpolitiikan professori kertoo symbolin historiasta Suomessa

Julkaistu: 12.2.2022 klo 18:30

Hakaristiä eli svastikaa on käytetty Ilmavoimien, Sairaanhoitajaliiton ja Lotta Svärd -järjestön tunnuksissa, käsitöissä ja porraskäytävissä. Se on ikivanha onnen vertauskuva, mutta yleistyikö se meillä sattumalta vähän ennen natsiaikaa? Ilmavoimamuseon johtajalla ja hakaristin historiaa kokoavalla professorilla on hieman eri tulkinnat.