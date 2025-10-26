Urheilu
Tuore KPK-luotsi ei hätäillyt pelinjohtajaksi lähtemisen kanssa – ”Nyt on oikea hetki uusille haasteille”
KPK:n uusi pelinjohtaja on Miko Raudasoja. Hän seuraa kovien tekijöiden viitoittamaa polkua pesäpallon huippua kohti.
Kajaanin Pallokerho suuntaa seuraavaa naisten Ykköspesiksen kautta kohti uudessa johdossa.
Joukkueen uusi pelinjohtaja on Miko Raudasoja. Raudasoja on toiminut edelliset kaksi kautta KPK:n tyttöjen Superpesiksessä pelaavan joukkueen pelinjohtajana. Lisäksi 24-vuotias Raudasoja toimi päättyneellä kaud