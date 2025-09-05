Ihmiset

Miika Moilanen kertoo vesielämyskeskuksen avaamisen olleen riski, mutta hallittava riski. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Tyhjä lampi olisi harmittanut – sotkamolaisyrittäjä tarttui mahdollisuuteen ja pystytti Vuokatin vesielämyskeskuksen uudelleen

Yrittäjä Miika Moilanen syttyy uuden luomisesta ja perhearjesta. Myös palloilulajit ystävien kanssa vievät ajatukset pois työasioista.

Miika Moilasella on takana mielenkiintoinen kesä. Moilasen Go Vuokatti -ohjelmapalveluyritys avasi kertaalleen jo suljetun vesielämyskeskuksen Ahvenuksenlammelle Vuokattiin.

– Oli harmittanut monta kertaa, kun se oli mennyt kiinni. Ohi mennessäni aina mietin, että hitsi, se oli niin hyvä juttu, Moila

