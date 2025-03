Paikallisuutiset

Hotel Ukkis sijaitsee Ukkohallantien alkupäässä. Kuva: Hotel Ukkis

Ukkohallaan Hyrynsalmelle avataan hotelli – kellariin tulossa kelkkatalli

Juhani Eskola Kainuun Sanomat

Hyrynsalmen Ukkohallaan avautuu hotelli.

Hotel Ukkis aloittaa laajemman toiminnan ensi kauden alussa, vaikka tiloissa on jo muutama yöpyjä vieraillutkin. Hotel Ukkis on entinen Hotelli Gasthalla, joka on ollut aiemmin useita vuosia suljettuna.

Uuden hotellin toiminnasta vastaavat Tomi Utti, Ulla Sede