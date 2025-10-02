Paikallisuutiset

Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä rasismi oli piilotettu kielivaatimuksen taakse. Kuva: Roosa Pirinen

Ulkomaalaissyntyinen haki liikunnanohjaajaksi Kuhmossa, mutta ei tullut valituksi: ”Sujuvan suomen vaatimus oli otettu kriteeriksi, jotta minut voitaisiin jättää valitsematta”

Hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen ja itseoikaisuvaatimuksen.

Kainuun Sanomat

Kuhmon kaupunki palkkasi liikunnanohjaajan. Työpaikka oli avoinna kesäkuussa. Rekrytoinnista seurasi oikaisuvaatimus ja myöhemmin itseoikaisuvaatimus.

Tehtävää hakenut kuhmolainen ulkomaalaissyntyinen henkilö ei tullut valituksi. Hän kirjoittaa itseoikaisuvaatimuksessaan, ettei valittaisi asiasta, el

