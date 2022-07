Upeita elämyksiä kotimaan matkailusta

Kotimaan matkailun arvostus nousi kohisten pari vuotta sitten. Suomalaiset matkakohteet tarjoavat uniikkeja elämyksiä, joiden pariin palaa mielellään vuosi toisensa jälkeen. Tämä artikkeli on kaupallinen yhteistyö.

Kotimaan matkailu on noussut uuteen elementtiinsä. Maailmalla vallinneet ilmiöt ja uutiset ovat kääntäneet katseet kohti lähiseutua ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kotimaan matkailulle soisi edelleen paljon aurinkoa ja myötätuulta, koska Suomi on pullollaan upeita kohteita.

Kulttuuria ja nähtävyyksiä hyvällä suunnittelulla

Suomi on iso maa, joka tarjoaa monipuolisesti erilaista nähtävää. Kohteita ja nähtävyyksiä voi lajitella oman mielenkiinnon mukaan ja hyvä loma kannattaakin suunnitella etukäteen. Hyvään suunnitteluun kuuluu esimerkiksi haluttujen kohteiden listaaminen, matkaan käytetty aika ja budjetti.

Budjetti on erittäin tärkeä suunnittelun osa-alue. Se antaa raamit lomalla ja asioille, mitä halutaan toteuttaa. Jotkut ottavat budjettia varten lainaa, mutta loma kannattaa rahoittaa ensisijaisesti säästöillä. Lomalaina otetaan yleensä äkillisempää matkaa varten, mutta hyvällä suunnittelulla siltä voi välttyä.

Suunnittelussa kannattaa huomioida myös tarpeelliset varusteet. Jos matkailu painottuu luonnon äärelle, kannattaa ottaa siihen sopivia vaatteita ja tarvikkeita. Kaupunkilomailua varten voi puolestaan ottaa kauniimpiakin vaatteita mukaan. Kohteesta huolimatta kannattaa muistaa mukavuus ja turvallisuus, johon kuuluvat muun muassa hyvät kengät, aurinkorasva ja aurinkolasit.

Suunnittele kiinnostuksen mukaan

Kohteet kannattaa suunnitella oman kiinnostuksen mukaan. Suomessa on paljon historiallisia kaupunkeja, joissa voi tutustua esimerkiksi keskiaikaisiin linnoihin. Ne vievät mielikuvituksen satojen vuosien päähän menneisyyteen, jolloin maailma oli varsin erilainen.

Luonnon upeuksia löytyy joka puolelta Suomea ja niiden kanssa kannattaa keskittyä yhteen alueeseen. Suomen suuresta maantieteellisestä koosta johtuen kaikkeen ei valitettavasti parissa viikossa ehdi. Kolin kansallismaisema, Järvi-Suomen vesistöt ja Lapin tunturit ovat ikiaikaisia klassikoita, mutta piilotetut helmet kannattaa myös selvittää.

Ei pidä unohtaa myöskään kaupunkien ravintolatarjontaan. Suomen ravintola- ja kahvilaelämä on ottanut muutamien vuosien aikana täysin uuden vaihteen ja ainakin suurimmissa kaupungeissa voi herkutella helposti illasta toiseen. Ennakkoluulot kannattaa jättää kotiin ja kokeilla mahdollisimman paikallisia herkkuja.

Luonnon ravitsevat antimet

Suomen luonto on maineensa arvoinen ja se on suomalaisille lähes pyhä asia. Luonto rauhoittaa ja virkistää, ja esimerkiksi vaelluksen suosio on ilmeisesti tekemässä paluuta. Se tarjoaa upeita elämyksiä, joiden perässä matkustetaan kauempaakin.

Suomen luonto tarjoaa myös omat antimensa. Ne ovat yleensä täysin ilmaisia, kunhan menettelee yleisten sääntöjen mukaisesti. Marjastaminen ja sienestäminen ovat loistavaa ajanvietettä koko perheelle. Ne tarjoavat ravinteikasta satoa ja pakastamisen avulla niistä on iloa talvellakin.

Hauskoja aktiviteetteja ympäri vuoden

Neljä vuodenaikaa tarjoavat hyvät mahdollisuudet monipuoliselle urheilulle. Kesällä voi pulahtaa virkistäviin järviin tai kävellä kauniilla luontopoluilla. Talven tullessa kaivetaan esiin sukset ja suunnataan kohti taianomaisia hiihtolatuja. Hurjemmat liikkujat voivat mennä myös rinteisiin tai jopa avantoon.

Suomessa on lukuisia kansallispuistoja, joiden maisemat lumoavat toinen toistaan enemmän. Niihin voi tehdä pidempiä, muutaman päivän retkiä esimerkiksi ystäväporukalla. Retkeä varten kannattaa tarkistaa tarpeelliset varusteet ja lähteä tutustumaan upeisiin kansallismaisemiin.