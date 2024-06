Paikallisuutiset

Upouusia pukukoppeja, lentiskenttiä, pallopelejä – lomalainen pääsee Kainuussa parannetuille rannoille

Kajaanilainen Satu Immonen tykkää käydä kesäisin Kajaanin Paltaniemen uimarannalla uimassa perheensä kanssa. Kuva: Inka Hurskainen

Rantoja on kunnostettu ympäri maakunnan. Uimareiden lisäksi huomioon on otettu myös pienet lapset ja kuntoilijat. Paltaniemen uusi pukukoppi on kohdannut kritiikkiä. Kaupunki vastaa moitteisiin.

Milja Huotari Kainuun Sanomat

Kesäniemen rannassa ui pari uimaria. Paikalla on uimavalvoja huolehtimassa turvallisuudesta. Auringonottajat ovat kerääntyneet auringon alle. Rantalentopallopeli on käynnissä.

Kajaanilaiset Emilia Hyväri ja Katri Koistinen ovat tulleet rannalle auringonottoon. Hyväri pitää Kesäniemestä, koska siellä