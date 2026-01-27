Paikallisuutiset

Hankkeen nuorisokoordinaattori Ville Lodders on koulutukseltaan musiikkipedagogi ja musiikin maisteri. Hän on työskennellyt muun muassa opettajana, projektikoordinaattorina, festivaalituottajana ja esiintyvänä taiteilijana. Viime vuosina hän on koordinoinut hankkeita erityisesti nuorten ja maaseudun elinvoiman parissa. Kuva: Elävä Kainuu Leader

Uusi hanke kutsuu nuoria mukaan alueensa kehittämiseen – rahaa on, nyt tarvitaan vain nuorten omaa aktiivisuutta

Elävä Kainuu Leaderin tammikuussa käynnistynyt Tulevaisuuden tekijät -hanke toimii viidessä Kainuun kunnassa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Uusi Tulevaisuuden tekijät – Nuoriso Leader -hanke käynnistyi vuoden alusta. Maanantaina nuorisokoordinaattorina hankkeessa aloittanut Ville Lodders kasaa ensimmäisenä nuorisotyöryhmän Elävä Kainuu Leaderin viiden kunnan alueelta, eli Suomussalmelta, Hyrynsalmelta, Ristijärveltä, Sotkamosta ja Kuhmo

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä