Paikallisuutiset
Uusi hanke kutsuu nuoria mukaan alueensa kehittämiseen – rahaa on, nyt tarvitaan vain nuorten omaa aktiivisuutta
Elävä Kainuu Leaderin tammikuussa käynnistynyt Tulevaisuuden tekijät -hanke toimii viidessä Kainuun kunnassa.
Uusi Tulevaisuuden tekijät – Nuoriso Leader -hanke käynnistyi vuoden alusta. Maanantaina nuorisokoordinaattorina hankkeessa aloittanut Ville Lodders kasaa ensimmäisenä nuorisotyöryhmän Elävä Kainuu Leaderin viiden kunnan alueelta, eli Suomussalmelta, Hyrynsalmelta, Ristijärveltä, Sotkamosta ja Kuhmo