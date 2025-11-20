Paikallisuutiset

Suden ympärivuotinen rauhoitus loppuu ensi vuoden alusta. Kuva: arkisto. Kuva: MTK

Uusi metsästyslaki sallii suden metsästyksen vuoden alusta – tavoitteena hillitä voimakkaasti kasvavaa susikantaa

Kaatojen poikkeusluvat eivät riitä pitämään kasvavaa susikantaa aisoissa.

Kainuun Sanomat

Valtioneuvosto on hyväksynyt esityksen metsästyslain muutoksista ja lähettänyt sen torstaina 20. marraskuuta eduskuntaan.

Metsästyslain muutoksilla mahdollistetaan suden kannanhoidollinen metsästys kiintiömetsästyksenä. Suden ympärivuotinen rauhoitus loppuu.

Esityksen taustalla on suden suojeluaseman

