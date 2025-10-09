Kulttuuri

Uusi näyttely ja kirjan julkkarit Juminkeossa — Mikko Raassinan satukirjassa hiidet ovat varsinaisia veijareita

Juminkeossa vietetään syyskauden näyttelyn avajaisia perjantaina 10. lokakuuta. Luvassa on Reeta Suvannon kulttuurista identiteettiä pohtiva näyttely vienankarjalaisuuden ja museoitumisen näkökulmasta sekä Mikko Raassinan sarjakuvan julkistus.

Mikko Raassinan kirjassa hiidet ovat sympaattisia veijareita ja ystävällisiä kujeilijoita. Kuva: Pirkko Mähönen

Jarno Hiltunen Kainuun Sanomat

Vienankarjalainen katse -nimen saanut näyttely avaa katseen ja kulttuurisen identiteetin välistä suhdetta. Työt ovat kuvataiteilija Reeta Suvannon käsialaa.

– Näyttely tarkastelee, miten museointi ja museoituminen vaikuttavat kulttuurin elävänä säilymiseen – ja mitä tapahtuu, kun kulttuuri muuttuu ka