Urheilu
Uusi sukupolvi valmiina jatkamaan Kajaanin paikallispelien pitkää historiaa: ”Tämä ottelu ratkaisee kaupungin herruuden”
Jalkapallon miesten Kolmosessa pelaavat kajaanilaisjoukkueet kohtaavat keskiviikkona isojen panosten ottelussa. Seurojen vääntö on jatkunut jo vuosikymmeniä.
Keskiviikkona Kajaanin liikuntapuistossa jatketaan vuosikymmeniä vanhaa perinnettä, kun Kajaanin jalkapalloseurat Haka ja Kajaanin Palloilijat kohtaavat toisensa.
Keskiviikon paikallisottelu on historian 26. sarjapelissä pelattava derby.
Vuosikymmenten perinnettä on nyt jatkamassa uuden sukupolven pel