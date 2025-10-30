Paikallisuutiset
Vaalan vetyhankkeen suunnittelu edennyt suunnitelmien mukaan
Vetyalfan Vaalaan suunnittelema, enimmillään noin 1 000 megawatin vetyjalostamo, on kooltaan miljardiluokan hanke. Hankkeen YVA-menettely ja kaavoitus on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2026 aikana.
Vetyalfa Oy:n vihreän vedyn jalostamohankkeen suunnittelu on edennyt Vaalassa. Tuulialfan (Vetyalfan emoyhtiö) tiedotteessa kerrotaan, että Vaalan suunnittelualuetta on jo selvitetty niin rakennettavuuden kuin luontoarvojen osalta, ja laitoskokonaisuuden ensivaiheen teknisten ratkaisujen esisuunnitt