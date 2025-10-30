Paikallisuutiset

Mikko Vasalan valkoinen lääkärintakki lähti pesuun ja jäi käyttöön sairaalaan. Kuva: Tanja Nuotio

Vähän kuin olisi vihille päässyt, tuumaa Mikko Vasala juuri alkaneista eläkepäivistään

Pitkän uran Kaksinmäellä tehnyt reumatologian ja sisätautien erikoislääkäri Mikko Vasala kertoo, että oma jaksaminen huonontui viime vuosina. Haastattelussa viimeisenä työpäivänään hän avaa, mikä siihen vaikutti ja mikä ei vaikuttanut.

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

Nyt se on oikeasti loppu. Ei enää yhtään aamua Kaksinmäellä.

Vuosikymmenten työ Kainuun keskussairaalassa tuli päätökseensä Mikko Vasalalle tiistaina 28. lokakuuta. Hän on reumatologian ja sisätautien erikoislääkäri, joka tuli taloon lähes 40 vuotta sitten vuonna 1987.

– Vähän niin kuin olisi vihille