Urheilu

Valmentaja Olli Ohtonen on monen roolin hiihtomies – Juuret KHS-juniorina eivät ole unohtuneet

Olli Ohtonen tekee päivätyönsä huippu-urheilun parissa. Intoa riittää myös lasten hiihtoharrastuksen tukemiseen.

Olli Ohtonen on seurannut aitiopaikalta hiihdon kehitystä 2000-luvulla urheilijana, valmentajana ja tutkijana. Kuva: Pekka Pajala
Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kajaanilainen Olli Ohtonen on ollut ja on yhä monen roolin mies lumisilla urheiluareenoilla.

Hänet tunnetaan entisenä maajoukkuehiihtäjänä ja maajoukkuevalmentajana, mestarihiihtäjä Iivo Niskasen henkilökohtaisena valmentajana, yliopistotutkijana sekä uuden hiihtäjäpolven kasvattajana Kainuun Hiihtos

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä