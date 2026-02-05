Paikallisuutiset
Valmistelut ovat loppusuoralla: lukiolaiset odottavat vanhojentansseja jännittyneinä, mutta hyvillä mielin
Adalina Koivisto ja Joona Åman tanssivat perjantaina vanhojentansseissa. He esittelivät juhlatyylinsä ennen suurta päivää.
Perjantaina Kajaanin lukiolaiset juhlivat vanhojenpäivää. Adalina Koivisto ja Joona Åman odottavat vanhojentansseja jännittyneinä, mutta hyvillä mielin.
Juhlapäivää varten nuoret ovat valmistautuneet pitkäjänteisesti, mutta rennolla asenteella. Koivisto ja Åman esittelivät juhlatyylinsä ennen suurta