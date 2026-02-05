Paikallisuutiset

Adalina Koivisto ja Joona Åman juhlivat perjantaina vanhojenpäivää. Kuva: Maria Hoppania

Valmistelut ovat loppusuoralla: lukiolaiset odottavat vanhojentansseja jännittyneinä, mutta hyvillä mielin

Adalina Koivisto ja Joona Åman tanssivat perjantaina vanhojentansseissa. He esittelivät juhlatyylinsä ennen suurta päivää.

Maria Hoppania Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Perjantaina Kajaanin lukiolaiset juhlivat vanhojenpäivää. Adalina Koivisto ja Joona Åman odottavat vanhojentansseja jännittyneinä, mutta hyvillä mielin.

Juhlapäivää varten nuoret ovat valmistautuneet pitkäjänteisesti, mutta rennolla asenteella. Koivisto ja Åman esittelivät juhlatyylinsä ennen suurta