Paikallisuutiset

Hotelli Kajanuksen hotellinjohtaja Timo Karppinen on iloinen, jos hän pääsee ylittämään asiakkaan odotukset. Asiakaspalvelu on aina ollut lähellä hänen sydäntään. Kuva: Maria Hoppania

Timo Karppinen on työskennellyt Kajanuksessa hotellin avajaispäivästä lähtien – ”Murheet ovat yleensä unohtuneet tuossa ovella”

Hotelli Kajanuksen vt. hotellinjohtaja Timo Karppinen aloitti työt armeijan jälkeen hotellin pikkolona. Siitä alkaneella tiellä hän on pysynyt.

Hotelli Kajanuksen avajaispäivä oli Timo Karppisen ensimmäinen työpäivä hotellissa. Aavistiko nuori pikkolo vielä tuolloin, että ura hotellissa tulisi jatkumaan vielä kymmenien vuosienkin jälkeen?

Tällä hetkellä Karppinen on Hotelli Kajanuksen vt. hotellinjohtaja. Sitä ennen hän oli kalustamassa Kaja