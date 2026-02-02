Paikallisuutiset
Kajaanilaisesta puusepästä piti alun perin tulla viittomakielen tulkki – yrityksen nimellä Kaepuu on monta merkitystä
Vanhojen huonekalujen tarinat kiinnostavat kajaanilaista Julianna Grönholmia.
Kajaanilainen Julianna Grönholm on tuore puuseppäyrittäjä. Kaepuu-niminen yritys kertoo yrittäjän rakkaudesta kotiseutuaan kohtaan.
Grönholm korjaa huonekaluja sekä tekee mittatilaustöitä ja entisöintejä. Työskentelyn hän aloitti kotinsa autotallissa, mutta töiden kasaantuessa autotallin tila loppui