Kajaani vuosisatojen virrassa – katso harvinaiset vanhat kuvat
Kajaani on vanhastaan ollut tärkeän Kuhmon perukoilta lähtevän vesireitin ja avaran Oulujärven yhtymäkohdassa. Pinta-alaltaan se on nykyisin varsin suuri. Kajaani on harvaan asutun Kainuun merkittävin kasvukeskus, sillä kaupungissa asuu jo yli puolet koko maakunnan väestöstä.
Kajaanin seudun asutuksen juuret ovat vuosituhansien takaisessa menneisyydessä, sillä Kajaaninjoen pohjoispuolella sijaitsevalla Äkälänniemellä on ollut asutusta ainakin 8500 vuotta sitten. Kaikkiaan Kajaanin alueella on ainakin toistakymmentä esihistoriallista asuinpaikkalöytöä.
