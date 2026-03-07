Paikallisuutiset

Näkymä Kajaanin Kauppakadulta elokuun lopulla 1941. Jatkosota oli tuolloin käynnissä. Moottoriajoneuvoja ei ollut juuri liikenteessä, sillä suurin osa niistä oli otettu armeijan käyttöön. Tavallisin kulkuväline tuolloin oli joko polkupyörä tai hevosrattaat. Kuva: SA-kuva / Museovirasto

Kajaani vuosisatojen virrassa – katso harvinaiset vanhat kuvat

Kajaani on vanhastaan ollut tärkeän Kuhmon perukoilta lähtevän vesireitin ja avaran Oulujärven yhtymäkohdassa. Pinta-alaltaan se on nykyisin varsin suuri. Kajaani on harvaan asutun Kainuun merkittävin kasvukeskus, sillä kaupungissa asuu jo yli puolet koko maakunnan väestöstä.

Reijo Heikkinen
Kainuun Sanomat

Kajaanin seudun asutuksen juuret ovat vuosituhansien takaisessa menneisyydessä, sillä Kajaaninjoen pohjoispuolella sijaitsevalla Äkälänniemellä on ollut asutusta ainakin 8500 vuotta sitten. Kaikkiaan Kajaanin alueella on ainakin toistakymmentä esihistoriallista asuinpaikkalöytöä.

Ennen suomalaisasutu

