Paikallisuutiset

Kajaaninjoella ei näkynyt yhtään ainutta sorsaa tiistaina aamupäivällä noin kello 11:n aikaan. Sorsat viihtyvät päiväsaikaan toisaalla Ämmänpurossa ja lentävät myöhään iltapäivällä takaisin Kajaaninjoelle. Kuva: Tanja Nuotio

Valtakunnan julkkikset ottivat kantaa Kajaanin sorsakiistaan – Eläinfilosofi Elisa Aaltola ylistää sankarillisia ruokkijoita

Taiteilija Katariina Souri puolestaan korostaa, että yhteisöllinen kuntalaistoiminta on nykypäivänä harvinaista. Kajaanin poliisi käynnisti reilu kuukausi sitten uudelleen rikostutkinnan Kajaaninjoen sorsien ruokinnasta. Ruokintakielto on voimassa.

Kainuun Sanomat

Kajaanin sorsakiista levisi valtakunnan mediaan, kun ainakin eläinfilosofi Elisa Aaltola ja taiteilija Katariina Souri ottivat siihen kantaa.

Asiasta kertoi Iltalehti tiistaina 20.1.

– Eikö Kajaanissa todella ole tärkeämpiä asioita pöydällä kuin vainota näin omituisella tavoilla ihmisiä, jotka koettav

