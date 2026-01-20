Paikallisuutiset
Valtakunnan julkkikset ottivat kantaa Kajaanin sorsakiistaan – Eläinfilosofi Elisa Aaltola ylistää sankarillisia ruokkijoita
Taiteilija Katariina Souri puolestaan korostaa, että yhteisöllinen kuntalaistoiminta on nykypäivänä harvinaista. Kajaanin poliisi käynnisti reilu kuukausi sitten uudelleen rikostutkinnan Kajaaninjoen sorsien ruokinnasta. Ruokintakielto on voimassa.
Kajaanin sorsakiista levisi valtakunnan mediaan, kun ainakin eläinfilosofi Elisa Aaltola ja taiteilija Katariina Souri ottivat siihen kantaa.
Asiasta kertoi Iltalehti tiistaina 20.1.
– Eikö Kajaanissa todella ole tärkeämpiä asioita pöydällä kuin vainota näin omituisella tavoilla ihmisiä, jotka koettav