Valtio rahoittaa hyvinvointialueiden varautumista sotatilaan – ”Toimitiloja joudutaan suojaamaan tai siirtämään”, sanoo Kainuun Sami Mäenpää
Alueet ovat saamassa uusiin investointeihinsa satoja miljoonia euroja lähivuosina. Lakimuutos on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa vielä tämän vuoden puolella.
Eduskunta on hyväksymässä vielä tämän vuoden puolella lakimuutoksen, joka velvoittaa hyvinvointialueet varautumaan sotilaalliseen voimankäyttöön tai sen uhkaan.
Hallitus osoittaa jo tämän vuoden kolmannessa lisäbudjetissa hyvinvointialueille noin sata miljoonaa euroa investointeihin tätä varten.
