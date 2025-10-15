Kotimaa

Hyvinvointialueiden varautuminen sotilaalliseen voimankäyttöön tai sen uhkaan tarkoittaa käytännössä esimerkiksi ensihoidon normaaliolojen tason ylittävien resurssien ylläpitoa. Kuva: Aino Koski / Arkisto

Valtio rahoittaa hyvinvointialueiden varautumista sotatilaan – ”Toimitiloja joudutaan suojaamaan tai siirtämään”, sanoo Kainuun Sami Mäenpää

Alueet ovat saamassa uusiin investointeihinsa satoja miljoonia euroja lähivuosina. Lakimuutos on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa vielä tämän vuoden puolella.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Eduskunta on hyväksymässä vielä tämän vuoden puolella lakimuutoksen, joka velvoittaa hyvinvointialueet varautumaan sotilaalliseen voimankäyttöön tai sen uhkaan.

Hallitus osoittaa jo tämän vuoden kolmannessa lisäbudjetissa hyvinvointialueille noin sata miljoonaa euroa investointeihin tätä varten.

Käytä

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä