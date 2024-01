Koti-Kajaani

Van!: Kyllä elämä oli ennen yksinkertaisempaa

Koti-Kajaani

Meille on opetettu, että kertaus on opintojen äiti. Mutta mikä on kertausten äiti? Se on Yle. Sen kanavilta tulee kohta enemmän uusintoja kuin uusia ohjelmia. Uutisetkin ovat muuttuneet uusinnoiksi. Päivällä radiosta kuulee samoja uutisia tunnista toiseen. Illalla niitä voi katsoa vielä uusintoina t